БМ-Консалт Губерния

Добавлена
4 года назад
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Дизайн сайта-квиза БМ-Консалт Губерния.

Что именно сейчас нужно разработать? И под какое именно направление? В каком объеме?

- "Сайт-квиз. Я оказываю следующие услуги:

Услуги по подбору пересонала (рекрутинг).

Ведение кадрового учета на аутсорсе.

Разработка и и внедрение системы оплаты труда и мотивации.

Годовая отчетность в налоговую и государственные фондами по кадрам."