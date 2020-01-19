Дизайн сайта-квиза БМ-Консалт Губерния.

Что именно сейчас нужно разработать? И под какое именно направление? В каком объеме?

- "Сайт-квиз. Я оказываю следующие услуги:

Услуги по подбору пересонала (рекрутинг).

Ведение кадрового учета на аутсорсе.

Разработка и и внедрение системы оплаты труда и мотивации.

Годовая отчетность в налоговую и государственные фондами по кадрам."