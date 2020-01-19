Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн сайта-квиза БМ-Консалт Губерния.
Что именно сейчас нужно разработать? И под какое именно направление? В каком объеме?
- "Сайт-квиз. Я оказываю следующие услуги:
Услуги по подбору пересонала (рекрутинг).
Ведение кадрового учета на аутсорсе.
Разработка и и внедрение системы оплаты труда и мотивации.
Годовая отчетность в налоговую и государственные фондами по кадрам."