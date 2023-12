Brand Karpatskiy. WEBSITE / BRANDING / IDENTITY PACKAGING

The aim of this project is to convey the unique atmosphere and flavor of the Carpathians to people through specially designed products. The main principle will be environmental friendliness, which will be reflected both in the product itself and in its packaging, symbolizing the naturalness, balance, aroma and energy of the Carpathian Mountains.



Метою цього проекту є донести унікальну атмосферу та колорит Карпат до людей через спеціально розроблені продукти. Головним принципом буде екологічність, яка буде відображена як у самому продукті, так і в його упаковці, що символізує природність, баланс, аромат та енергетику Карпатських гір.