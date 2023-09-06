Описание процесса разработки дизайна сайта для Cake Express:

1. исследование и анализ конкурентов: изучила сайты других компаний, предлагающих услуги доставки кексов, чтобы понять, какие элементы дизайна работают лучше всего и как мы можем выделиться на рынке.

2. Сбор информации от заказчика: я общалась с представителями Cake Express, чтобы понять их бренд-идентичность, желаемый стиль и целевую аудиторию.

3. Создание макетов: на основе полученной информации разработала несколько вариантов макетов сайта, учитывая требования заказчика и последние тенденции веб-дизайна.

4. подбор цветовой схемы и шрифтов: выбрала цвета и шрифты, которые отражают бренд-идентичность Cake Express и помогут создать узнаваемый стиль.

5. Разработка адаптивного дизайна: создала дизайн, который будет корректно отображаться на всех устройствах - от компьютеров до мобильных телефонов.

6. Тестирование и оптимизация: протестировала сайт на разных устройствах и в разных браузерах, чтобы убедиться, что он работает корректно. Также оптимизировала сайт для поисковых систем, чтобы повысить его видимость и привлечь больше посетителей.

7. Завершение проекта: предоставила заказчику готовый дизайн сайта, который соответствует всем его требованиям и поможет привлечь новых клиентов.