Промо-сайт сотового телефона.

Должна присутствовать идея туманностей, ореолов и разводов, полосок, полупрозрачных форм и очертаний, при этом сайт не должен получиться мрачным, загроможденным графически. Необходимо предусмотреть возможность выбора цвета телефона (белый-черный), а также разместить в верхней части сайта крупный баннер-слайдер.