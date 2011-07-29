Часофон
Дизайн сайтов
Добавлена143 просмотра
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Промо-сайт сотового телефона.
Должна присутствовать идея туманностей, ореолов и разводов, полосок, полупрозрачных форм и очертаний, при этом сайт не должен получиться мрачным, загроможденным графически. Необходимо предусмотреть возможность выбора цвета телефона (белый-черный), а также разместить в верхней части сайта крупный баннер-слайдер.