Condé Nast Traveler — это ведущий международный журнал о путешествиях. Он фокусируется на роскошных путешествиях и уникальных направлениях. В журнале публикуются статьи о красивых местах. Он включает в себя обзоры отелей и ресторанов. Читатели могут найти путеводители и вдохновение для отпуска. Публикация известна своими потрясающими фотографиями. Она ориентирована на людей, увлеченных утонченными путешествиями. Проблема была в том что дизайн устарел, а мы его обновили и где смогли добавили новые фунций и возможности.

CONDE NAST TRAVELLER ( UX/UI ) :: Behance