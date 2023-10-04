Dashboard / MVP / Fund web platform
Дизайн сайтов
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3 месяца назад
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В рамках этого проекта, я сотрудничал с несколькими талантливыми дизайнерами. Наша главная цель заключалась в создании MVP дополнительно к веб-платформе фонда для взаимодействия с социальными предпринимателями. Это должно было значительно упростить процесс планирования их развития, социального воздействия, отчётности и многих других аспектов.
Для достижения этой цели мы провели глубокий анализ пользовательских сценариев, уделили особое внимание стилю пользовательского интерфейса и тщательно собрали библиотеку компонентов. Значительную часть времени и усилий я вложил в создание и сборку библиотеки компонентов, что было очень важно для успеха проекта.