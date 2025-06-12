Дашборд для фитнес-клуба

Интерфейс административной панели для фитнес-клуба, разработанный для системы управления участниками, тренерами и оплатами. Основная задача заключалась в создании интуитивно понятного, визуально чистого и легко масштабируемого интерфейса.

Ключевые элементы:

– Левая боковая панель содержит навигацию по основным разделам: профиль администратора, регистрация, оплата, инвентарь, участники, отчёты и прочее. Иконки дополнительно упрощают визуальное ориентирование.

– Центральная часть отображает актуальную информацию: приветствие пользователя, список тренеров, прогресс продаж, а также данные по активным членам клуба с возможностью сортировки и поиска.

– Использована модульная сетка, где каждый блок легко адаптируется под мобильную или планшетную версию.

– Цветовая палитра основана на сочетании тёмно-синего и светло-серого — это создаёт ощущение строгости и профессионализма, а также не перегружает взгляд.

– Стиль и структура интерфейса подходят для CRM- и ERP-систем, используемых в малом и среднем бизнесе.

Такой дизайн легко адаптировать под другие ниши: от образовательных платформ до систем бронирования.

Инструменты: Figma