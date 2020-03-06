Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
DECADANCE TOUR - промо-сайт по бронированию билетов на концерт КУОК в Москве, Праге и Санкт-петербурге
Ссылка на проект:
Задача:
Создать красивый и удобный интерфейс для рекламы предстоящего мероприятия, а также позволить пользователю узнать артиста ближе, ознакомиться с его творчеством и купить билет на концерт