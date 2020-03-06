DECADANCE TOUR

Добавлена
4 года назад
100 просмотров
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DECADANCE TOUR - промо-сайт по бронированию билетов на концерт КУОК в Москве, Праге и Санкт-петербурге

Ссылка на проект:

https://vk.cc/aqUHjK

Задача:

Создать красивый и удобный интерфейс для рекламы предстоящего мероприятия, а также позволить пользователю узнать артиста ближе, ознакомиться с его творчеством и купить билет на концерт