Дегустация виски. Лендинг

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Сделать лендинг из не менее чем 3 блоков для услуги — дегустация лучших виски

Услуга позиционируется как подарок к 23 февраля. Мероприятие проводится в Москве по одному разу в день 23, 24 и 25 февраля. Принять участие в одной дегустации может не более 25 человек.

Целевое действие: покупка электронного билета на дегустацию через форму. В форме потребуется выбрать желаемую дату, ФИО посетителя, электронную почту, на которую будет отправлен билет. Также в форме необходимо подтвердить, что участнику дегустации будет больше 18 лет на момент посещения мероприятия. Клик на кнопку «Оплатить» переведёт пользователя в интерфейс платёжной системы.