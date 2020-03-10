Делаю сайты, которые продают

Здравствуйте!

Меня зовут Катарина. Я веб дизайнер и могу создать для вас современный и функциональный дизайн сайт, который будет продавать.

Почему я?

1. Ценю ваше время., поэтому заказы выполняю быстрее молнии

2. Фокусируюсь на деталях ТЗ.

3. Провожу детальный анализ конкурентов

4. Прорабатываю каждую деталь сайта.

5. Работаю до последней правки

6. А еще верстаю на Тильде.

Если у вас бизнес или блог - вам просто необходим фирменный стиль. Обратитесь ко мне и о вас узнают!