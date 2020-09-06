Дизайн одностраничного сайта, посвящённому мероприятию для дизайнеров на острове Бали. Цветовая палитра первого экрана интуитивно напоминает о море.

Стояла задача сделать сайт, рекламирующий событие - мероприятие для дизайнеров и фрилансеров. Требовалось сделать удобную и ёмкую страницу, которой было бы комфортно пользоваться с любого гаджета.

Дизайн разработан в соответствии с современными трендами, адаптивен, что позволяет им удобно пользоваться с любого устройства - ПК, планшет, смартфон. На сайте рассказывается о преимуществах мероприятия, что ожидает участников. Реализован слайдер, в котором размещаются фотографии с курорта, на котором будет проходить мероприятие. Также добавлена форма для заказа обратного звонка, что заметно повышает конверсию страницы.

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/gallery/99577555/DesignCamp