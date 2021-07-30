Десктоп версия сайта для промо

Добавлена
2 года назад
27 просмотров
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Дизайн сайта для компании-поставщика инженерной сантехники

Задачи: 

  • Разработать дизайн Landing page для десктопной версии
  • Показать пользователю масштаб компании-поставщика
  • Инфографикой показать этапы работы
  • Разработать дизайн калькулятора расчета дохода магазина
  • Привести пользователя к заказу консультации
Решения:

На главном экране размещен сам продукт (элементы инженерной сантехники). Круги на фоне означают поставку. Текстом показаны преимущества и масштаб компании, а так же успешные кейсы ретейлеров.

Калькулятор показывает прибыль магазина в зависимости от площади, а так же кол-во позиций и прибыль по каждой в отдельности.

Блок инфографики подробно описывает все этапы сотрудничества. Пользователь видит — на каждом этапе он получит полную поддержку.