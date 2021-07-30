Десктоп версия сайта для промо

Дизайн сайта для компании-поставщика инженерной сантехники

Задачи:

Разработать дизайн Landing page для десктопной версии

Показать пользователю масштаб компании-поставщика

Инфографикой показать этапы работы

Разработать дизайн калькулятора расчета дохода магазина

Привести пользователя к заказу консультации

На главном экране размещен сам продукт (элементы инженерной сантехники). Круги на фоне означают поставку. Текстом показаны преимущества и масштаб компании, а так же успешные кейсы ретейлеров.

Калькулятор показывает прибыль магазина в зависимости от площади, а так же кол-во позиций и прибыль по каждой в отдельности.

Блок инфографики подробно описывает все этапы сотрудничества. Пользователь видит — на каждом этапе он получит полную поддержку.