Десктоп версия сайта для промо

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Дизайн сайта для компании-поставщика инженерной сантехники
Задачи:
- Разработать дизайн Landing page для десктопной версии
- Показать пользователю масштаб компании-поставщика
- Инфографикой показать этапы работы
- Разработать дизайн калькулятора расчета дохода магазина
- Привести пользователя к заказу консультации
На главном экране размещен сам продукт (элементы инженерной сантехники). Круги на фоне означают поставку. Текстом показаны преимущества и масштаб компании, а так же успешные кейсы ретейлеров.
Калькулятор показывает прибыль магазина в зависимости от площади, а так же кол-во позиций и прибыль по каждой в отдельности.
Блок инфографики подробно описывает все этапы сотрудничества. Пользователь видит — на каждом этапе он получит полную поддержку.