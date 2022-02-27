ДиКоль UX/UI Design

ДиКоль – компания, которая продает натяжные потолки. Нужен был дизайн для будущего сайта, целевым действием был звонок в их компанию, ознакомление с товарами: "чтобы когда клиент пришел к нам, сказал вот так хочу" :) Над проектом велась тщательная работа протяженностью в 2 месяца, изучалось поведение клиента на подобных сайтах, решались проблемы со взаимодействием клиента и товара компании, в разработке прототипа использовались UX решения, подобранные для данного сайта и компании, для скорейшего совершения целевого действия. Спасибо за просмотр и лайк! Буду рад увидеть вас у себя в гостях снова :)