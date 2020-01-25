Дизайн арт-сервиса, интернет-магазина

Сервис дает клиентам возможность добавить в свою жизнь больше искусства, идеальное решение для тех, кто мечтает иметь у себя нечто особенное или хочет порадовать другого человека оригинальным подарком. Этот сервис позволяет приобрести репродукцию известной картины или же создать свой шедевр с помощью специалистов разных областей: от искусствоведов до художников.Более подробно с сайтом можно ознакомиться по ссылке: https://www.behance.net/gallery/89217987/La-Repro-art-service