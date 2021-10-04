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Создание сайтов⠀
Доброго времени суток! Меня зовут Иван @vanya_kirillov. Я занимаюсь созданием сайтов, продвижением сайтов.
Разрабатываю лендинги (одностpаничныe cайты), многостраничные сайты, сайты визитки, cайты для opгaнизaций, кoмпaний, частнoгo бизнeсa, интернет-магазины.⠀
Что вы получите при заказе:⠀
1. Отрисовку дизайна в Figma.
2. Работаю в Тильде в Zero block.
3. Полностью адаптивный сайт, под любой вид устройств, будь то компьютер, планшет или мобильный телефон.
4. Продающий сайт для ТОП-5 Яндекса и Гугл, сайт оптимизирован под продвижение и рекламу в Интернете.
5. Анимацию на сайте.
6. Анализ рынка (ЦА, Конкуренты).
7. Работа с текстом: вычитка, разбивка и дополнение.
8. Подключение доменов и прочих сервисов.
9. Настройка SSL-сертификата и защищённого протокола HTTPS.
10. Настройка контекстной рекламы и продвижение сайта.
11. Консультацию по пользованию сайтом.⠀