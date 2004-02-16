Дизайн для интернет-магазина украшений Secret Garden.

Были осуществлены такие этапы работы над проектом:

1. Определение особенности бренда, его уникальных свойств предложения

2. Составление портрета целевой аудитории

3. Анализ конкурентов

4. Определение главный задач и целей проекта

5. Составление мудборда

6. Создание прототипов страниц

7. Дизайн главной страницы

8. Дизайн страницы каталога

9. Дизайн страницы товара

10. Дизайн страницы корзины

11. Дизайн страницы 404

12. Дизайн страницы благодарности