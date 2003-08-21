Дизайн для кафе-мороженницы Pinocchio
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
месяц назад
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В процессе работы было выполнен дизайн сайта для всех видов устройств, разработка ui-китов, написание текста. Срок работы 2 недели
https://www.behance.net/gallery/160924449/PINOCCHIO-website-design