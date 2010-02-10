http://www.amisvami.ru

Дизайн для сайта Агентства Молодежных Инициатив "АМИ" 2006 г. На данный момент агентство "АМИ" изменило свое название на Федеральный молодежный центр "Морская". Мой изрядно потрепанный кодерами дизайн по прежнему доступен здесь http://archive.amisvami.ru/