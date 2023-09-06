Дизайн для сайта фотографа

При разработке дизайна я использовала современные технологии и инструменты, чтобы обеспечить скорость и эффективность работы сайта. Также я учла все требования клиента и добавила необходимый функционал, такой как возможность просмотра фотографий в различных форматах и удобную навигацию по сайту.

После успешного прохождения тестирования дизайн был готов к релизу. Я передала клиенту все необходимые файлы и инструкции по использованию дизайна на сайте.

После релиза я продолжаю поддерживать дизайн, отслеживая его работу и исправляя любые ошибки и проблемы, которые могут возникнуть.