Дизайн для сайта фотографа
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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При разработке дизайна я использовала современные технологии и инструменты, чтобы обеспечить скорость и эффективность работы сайта. Также я учла все требования клиента и добавила необходимый функционал, такой как возможность просмотра фотографий в различных форматах и удобную навигацию по сайту.
После успешного прохождения тестирования дизайн был готов к релизу. Я передала клиенту все необходимые файлы и инструкции по использованию дизайна на сайте.
После релиза я продолжаю поддерживать дизайн, отслеживая его работу и исправляя любые ошибки и проблемы, которые могут возникнуть.