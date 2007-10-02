Дизайн для сайта консалтинговой компании

В рамках своей деятельности ООО «Вайтек» разрабатывает и участвует в проектах по уменьшению выброса газов, провоцирующих парниковый эффект в рамках и «Проектов Совместного Осуществления».

OOO «Вайтек» является Агентом Core Carbon Group Aps (CCG) на территории Российской Федерации.

ООО «Вайтек» фокусирует проектную деятельность в областях:

• снижение утечек метана при транспортировке природного газа;

• разрушения окиси азота (N2O);

• извлечения и утилизации метана из угольных шахт;

• утилизации метана при нефтедобыче (попутный газ);

• извлечения и утилизации «свалочного» газа с полигонов при реализации совместных коммунальных программ с администрациями муниципальных образований