Дизайн для ветеринарной клиники
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
17 дней назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказчик хотел посмотреть новые варианты его будущего сайта, чтобы определиться со стилем.
Мы изучили конкурентов, заказчик предоставил референсы, которые его интересуют.
Требовалось кардинально изменить старый дизайн и сделать новый не только удобным, но современным и необычным.
Я нашел для работы материал, создал шаблон, продемонстрировал заказчику наброски и приступил к дизайну.
Выполнив дизайн сайта и приняв правки заказчика я исправил недочёты и предоставил готовый вариант дизайна.