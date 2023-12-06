Дизайн для ветеринарной клиники

Заказчик хотел посмотреть новые варианты его будущего сайта, чтобы определиться со стилем.

Мы изучили конкурентов, заказчик предоставил референсы, которые его интересуют.

Требовалось кардинально изменить старый дизайн и сделать новый не только удобным, но современным и необычным.

Я нашел для работы материал, создал шаблон, продемонстрировал заказчику наброски и приступил к дизайну.

Выполнив дизайн сайта и приняв правки заказчика я исправил недочёты и предоставил готовый вариант дизайна.