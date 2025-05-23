Дизайн главного экрана сайта для компании по тестированию и сертификац

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день назад
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Разработала дизайн главного экрана сайта технологической компании, специализирующейся

на сертификации и тестировании оборудования.

Главная цель — отразить высокий уровень профессионализма, современность и технологичность услуг компании.

Что было реализовано:

  • Чёткий и лаконичный заголовок, моментально транслирующий суть бизнеса;

  • Подзаголовок с кратким описанием области аккредитации;

  • Яркий призыв к действию (Call to Action) — кнопка Read More;

  • Использование 3D-рендера робота с планшетом как метафоры автоматизации и технологичности;

  • Гармоничное сочетание тёмно-синего фона и акцентных цветов (оранжевый, белый)

    для визуального баланса;

  • Логика UI/UX: фокус на читаемость, визуальную иерархию и современный корпоративный стиль.

Инструменты:

  • Figma для макетирования;

  • Работа с 3D-иллюстрацией;

  • Подготовка макета для адаптивной вёрстки.

Этот проект демонстрирует мои навыки в создании современных B2B интерфейсов, ориентированных на технологический сектор.