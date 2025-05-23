Дизайн главного экрана сайта для компании по тестированию и сертификац
Разработала дизайн главного экрана сайта технологической компании, специализирующейся
на сертификации и тестировании оборудования.
Главная цель — отразить высокий уровень профессионализма, современность и технологичность услуг компании.
Что было реализовано:
Чёткий и лаконичный заголовок, моментально транслирующий суть бизнеса;
Подзаголовок с кратким описанием области аккредитации;
Яркий призыв к действию (Call to Action) — кнопка Read More;
Использование 3D-рендера робота с планшетом как метафоры автоматизации и технологичности;
Гармоничное сочетание тёмно-синего фона и акцентных цветов (оранжевый, белый)
для визуального баланса;
Логика UI/UX: фокус на читаемость, визуальную иерархию и современный корпоративный стиль.
Инструменты:
Figma для макетирования;
Работа с 3D-иллюстрацией;
Подготовка макета для адаптивной вёрстки.
Этот проект демонстрирует мои навыки в создании современных B2B интерфейсов, ориентированных на технологический сектор.