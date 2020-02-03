Дизайн главной страницы для компании Clarity

Дизайн главной страницы сайта для компании Clarity, которая занимается организацией кемпингов для больших компаний.

Особенности данной работы:

- ассиметрия размещения элементов страницы;

- блочные flat формы для поддержания трендовости страницы;

- использование типографики в качестве визуальных элементов;

- призыв пользователей к конкретному действию при посещении страницы.