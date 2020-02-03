Дизайн главной страницы для компании Clarity

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн главной страницы сайта для компании Clarity, которая занимается организацией кемпингов для больших компаний.
Особенности данной работы:
- ассиметрия размещения элементов страницы;
- блочные flat формы для поддержания трендовости страницы;
- использование типографики в качестве визуальных элементов;
- призыв пользователей к конкретному действию при посещении страницы.