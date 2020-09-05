Дизайн и верстка лендинга 24serv.pro

Популярный хостинг-провайдер игровых и приватных облачных серверов предлагает свои услуги с 2014 года. С тех пор лендинг этой компании не обновлялся. Низкие показатели в Lighthouse начали волновать заказчиков, ведь как известно, этот инструмент является репрезентативом core web vitals, который влияет на поисковую выдачу. Имея достаточно конкретные пожелания исходя из присланных заказчиком референсами было легко сформулировать цели проекта.

Задача: визуальное и техническое обновление лендинга без кардинальных изменений в структуре сайта с высокими показателями в Lighthouse.

О дизайне. Хотя структура сайта мне нравилась, но так сказать сложно о главной странице, поэтому, решил разместить все тарифы сразу на корневой странице, чтобы пользователям не пришлось рыскать по всему сайту в поисках этой информации. Позже, заказчик внес коррективы и предложил разместить лишь избранные тарифы. Создавая UI ориентировался на наличие свободного пространства, чтобы визуально сайт был легким.

Несколько позже, SEO-специалист со стороны заказчика обратился с просьбой добавить блоки с текстом и отзывы для улучшения поисковой выдачи.

В этой работе я также принимал участие как веб-разработчик. Подробнее о кейсе можно узнать в моём портфолио: https://fubarpatsharp.github.io/ru/cases/24serv.pro-landing