Дизайн интернет-магазина

Добавлена
2 года назад
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Задача проекта:Создать интернет-магазин биологически активных добавок для представителя компани NSP

Две группы ЦА: К первой группе (потребительской) относятся преимущественно женщины в возрасте 25-40 лет со средним доходом.Ко второй группе (профессиональной) относятся врачи и фармацевты, рекомендациями которых руководствуется значительная часть потребителей БАД.