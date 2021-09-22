Дизайн интернет-магазина

Задача проекта:Создать интернет-магазин биологически активных добавок для представителя компани NSP

Две группы ЦА: К первой группе (потребительской) относятся преимущественно женщины в возрасте 25-40 лет со средним доходом.Ко второй группе (профессиональной) относятся врачи и фармацевты, рекомендациями которых руководствуется значительная часть потребителей БАД.