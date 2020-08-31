Дизайн интернет-магазина для компании "ЯЕМ"

Данный интернет-магазин представляет собой сервис по доставке специально подготовленных продуктовых наборов, состоящих из различных овощей, фруктов, ягод и зелени. Также присутствует каталог в котором можно заказать отдельно интересующие клиента позиции. В процессе работы был создан прототип который был успешно согласован с заказчиком. Затем начался этап дизайна с микро-корректировками от заказчика. И в конце все это было сверстано на Tilda и отлично работает.

Ссылка на работу: https://www.behance.net/gallery/101778073/FOOD-DELIVERY-WEBSITE-DESIGN