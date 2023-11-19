Дизайн интернет-магазина для магазина керамической посуды Kerahouse
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Задача: создать минималистичный и функциональный сайт, чтобы им было легко и приятно пользоваться. Дизайн сайта должен подчеркнуть стиль товаров в магазине. Создать удобный каталог товаров с понятным фильтром. О проекте: Kerahouse - молодая российская компания, которая находится в Санкт-Петербурге. Компания активно сотрудничает с ресторанами.