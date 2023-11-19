Дизайн интернет-магазина для магазина керамической посуды Kerahouse

Задача: создать минималистичный и функциональный сайт, чтобы им было легко и приятно пользоваться. Дизайн сайта должен подчеркнуть стиль товаров в магазине. Создать удобный каталог товаров с понятным фильтром. О проекте: Kerahouse - молодая российская компания, которая находится в Санкт-Петербурге. Компания активно сотрудничает с ресторанами.

http://alina.smorygo.tilda.ws/