Дизайн интернет магазина / E-commerce design

Создание дизайна интернет магазина: главная страница, каталог товаров с возможностью настройки фильтров, карточка товара, страница корзины, страница избранных товаров, контакты + адрес, страница подтверждения заказа и страница 404. Также дополнительно были созданы поп-ап окна (открывающееся окошко при каком-либо действии).

Задача: создать современный дизайн в приглушенных оттенках с соблюдением контекста детского магазина. Удобство и простота на первом месте, упор на целевую аудиторию с бюджетом выше среднего.

Решение: выбраны современные и нестандартные оттенки, где зеленый - основной цвет, фиолетовый - акцентный. Шрифт подобран под тематику интернет-магазина, также в заголовках используется менее строгий цвет - коричневый. Все элементы имеют округлые углы, с целью убрать строгость. Сложная анимация на сайте не реализована, так как запрос этого не требует, упор сделан на минимализм и простоту, а также на удобство пользователей.



Всю работу можно посмотреть по ссылке https://www.behance.net/gallery/181140151/dizajn-internet-magazina-E-commerce-design