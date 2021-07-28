Дизайн интернет-магазина Pet Menu

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Большой проект в рамках создания дизайна для Pet Menu, интернет-магазина по продаже корма для домашних животных.
- проведен анализ ЦА и основных конкурентов на рынке;
- с нуля был создан индивидуальный дизайн для главной и всех внутренних страниц магазина;
- полностью проработана логистика от перехода пользователя на страницу до окончания оформления заказа;
- дополнительно оформлены рекламные баннеры для главной страницы;
- создан дизайн адаптивной мобильной версии.