Дизайн интернет-магазина Pet Menu

Добавлена
2 года назад
38 просмотров
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Большой проект в рамках создания дизайна для Pet Menu, интернет-магазина по продаже корма для домашних животных.

  • проведен анализ ЦА и основных конкурентов на рынке;
  • с нуля был создан индивидуальный дизайн для главной и всех внутренних страниц магазина;
  • полностью проработана логистика от перехода пользователя на страницу до окончания оформления заказа;
  • дополнительно оформлены рекламные баннеры для главной страницы;
  • создан дизайн адаптивной мобильной версии.