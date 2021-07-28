Дизайн интернет-магазина Pet Menu

Большой проект в рамках создания дизайна для Pet Menu, интернет-магазина по продаже корма для домашних животных.

проведен анализ ЦА и основных конкурентов на рынке;

с нуля был создан индивидуальный дизайн для главной и всех внутренних страниц магазина;

полностью проработана логистика от перехода пользователя на страницу до окончания оформления заказа;

дополнительно оформлены рекламные баннеры для главной страницы;

создан дизайн адаптивной мобильной версии.