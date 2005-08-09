Дизайн инвестиционного сайта
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Задача
Разработать мультиязычный инвестиционный сайт для частных лиц.
Важно отразить открытость, простоту и лёгкость, также имеется фирменный стиль.
Пожелания были в множестве иллюстраций из линий, их нужно отразить на всем сайте.
Решение
Использовал цвета: бело-бежевый на фоне и зелёный как основной.
Решил использовать форму логотипа в иллюстрациях и выделить ее зеленым цветом.
Сделал контент ровно по линиям иллюстраций.
Весь контент выстроен по 12-ти колоночной сетке.
Готовый сайт — kanna.capital
Дизайн уже реализован и загружен в сеть.