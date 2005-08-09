Дизайн инвестиционного сайта

Задача



Разработать мультиязычный инвестиционный сайт для частных лиц.

Важно отразить открытость, простоту и лёгкость, также имеется фирменный стиль.

Пожелания были в множестве иллюстраций из линий, их нужно отразить на всем сайте.



Решение



Использовал цвета: бело-бежевый на фоне и зелёный как основной.

Решил использовать форму логотипа в иллюстрациях и выделить ее зеленым цветом.

Сделал контент ровно по линиям иллюстраций.

Весь контент выстроен по 12-ти колоночной сетке.

Готовый сайт — kanna.capital

Дизайн уже реализован и загружен в сеть.