Дизайн кондитерской

Дизайн сайтов
Добавлена
2 месяца назад
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В ходе работы использовал 14-колончатую сетку. Элементы решил располагать не по сетке.

Выбрал сочетание шрифтов Pacificoи и Montserrat.

Чтобы страничка выглядела более оживленной при её использовании пользователем, к отдельным элементам блоков добавил hover.


Header предпочел сделать в левой странице сайта с прилипанием при скролле.