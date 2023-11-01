Дизайн кондитерской

В ходе работы использовал 14-колончатую сетку. Элементы решил располагать не по сетке.



Выбрал сочетание шрифтов Pacificoи и Montserrat.



Чтобы страничка выглядела более оживленной при её использовании пользователем, к отдельным элементам блоков добавил hover.



Header предпочел сделать в левой странице сайта с прилипанием при скролле.