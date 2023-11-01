Дизайн кондитерской
Дизайн сайтов
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2 месяца назад
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В ходе работы использовал 14-колончатую сетку. Элементы решил располагать не по сетке.
Выбрал сочетание шрифтов Pacificoи и Montserrat.
Чтобы страничка выглядела более оживленной при её использовании пользователем, к отдельным элементам блоков добавил hover.
Header предпочел сделать в левой странице сайта с прилипанием при скролле.