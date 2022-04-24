Дизайн Landing Page

Задача :

Разработать дизайн лендинга для аренды автомобиля марки PORSCHE онлайн. Открыв сайт, пользователь должен мгновенно понять, что это за сайт и как с ним взаемодествовать .Структурировать всю важную информацию для клиента. Найты подходящий стиль для компании. Целью было создать современный и яркий дизайн. Важно, чтобы сайт запомнился и клиент вернулся снова на сайт за услугой.

Решение :В первую очередь я структиризировала информацию на сайте.

Проработала блок с тарифами и подборами машин, заходя на сайт, пользователю не будет трудно вибрать автомобиль под свой подходящий тариф. Так же расписала информативно, каждый блок на сайте, и подобрала яркие цветовые решиния, чтобы сайт запомнился для клиента.