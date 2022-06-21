Дизайн landing page для коворкинга. OfficeCube

Задача: сократить палитру цветов существующего сайта, стильный минимализм, создать ощущение качества, легкости

Реализация: выбрана единая цветовая гамма лендинга. Сочетание в цветах темного лаконичного фона, приятного золотисто-коричневого акцента. Учитывая название компании компании - OfficeCube, в дизайне тонко подчеркнута геометричность. Информация на сайте подана пользователю максимально удобно и просто. В то же время дизайн создает впечатление высокого качества предоставляемых услуг компании.