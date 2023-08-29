Дизайн лендинга для произовдителя игровых комплексом для котов

Проект на Бехансе

Заказчик обратился с задачей: создать продающую страничку для производителя игровых комплексов чтобы убедить клиентов через преимущества компании и концепты комплексов, что такие вещи, сделанные индивидуально и на заказ закроют все потребности и у клиента, и у хвостатика.

Решение: провела исследование на основе которого поняла, как я могу выделить своего заказчика на фоне конкурентов: рассказать о компании и ее преимуществах, показать реализацию готовых концептов комплексов, показать составляющие комплекса, предоставление гарантии на комплексы и отзывы счастливых клиентов и их питомцев.