Дизайн лендинга для произовдителя игровых комплексом для котов
Дизайн сайтов
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Заказчик обратился с задачей: создать продающую страничку для производителя игровых комплексов чтобы убедить клиентов через преимущества компании и концепты комплексов, что такие вещи, сделанные индивидуально и на заказ закроют все потребности и у клиента, и у хвостатика.
Решение: провела исследование на основе которого поняла, как я могу выделить своего заказчика на фоне конкурентов: рассказать о компании и ее преимуществах, показать реализацию готовых концептов комплексов, показать составляющие комплекса, предоставление гарантии на комплексы и отзывы счастливых клиентов и их питомцев.