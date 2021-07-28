Дизайн лендинга для Юридического центра (+Тильда)

Ссылка на сайт: https://lavr-family-lawyer.ru/

Дизайн и верстка на Tilda лендинга для Юридического центра «Лавр».

Стояла задача создать стильный сайт без использования банальных для юридической области символов в виде весов, колонн и Фемиды. Выбрано монохромное решение с контрастным золотым цветом и геометрическим паттерном.

Юридические услуги относятся к сложным, клиенту трудно их выбрать. Поэтому было необходимо вызвать доверие клиента, для чего на лендинге представлена информация о руководителе Центра, отзывы клиентов, достижения показаны в цифрах. Целевое действие — запись на платную консультацию. Дизайн был выполнен в Figma, затем перенесен на Tilda. На сайт была подключена карта, указаны контакты, подключены все формы, настроены Яндекс.Вебмастер, Google Search Console, Яндекс.Метрика и Google Analytics.