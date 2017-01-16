Дизайн лендинга курсов веб-разработки CODEHUNTER

Требовалось разработать дизайн лендинга для курсов по веб-разработки от компании CODEHUNTER. Количество экранов: 7. Боковое меню закреплено и перемещается вместе с пользователем. Сайт постепенно предоставляет информацию о курсах, сопровождая её красивыми иконками, интерактивными графиками и изображениями.