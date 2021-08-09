Дизайн лэндинга сервиса ускорения сайтов

Каким должен быть сайт компании, занимающейся ускорением сайтов? Быстрым, конечно же! Поэтому все элементы дизайна, включая дружелюбного Робота созданы в векторе: легко экспортируются в формат SVG из Figma и также легко и быстро загружаются в браузер пользователя. А дизайн и анимацию отдельных элементов не сложно «собрать» простыми правилами CSS3. Полетели!