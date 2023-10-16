Дизайн лендинга строительной организации

Готовил лендинг в макете 1680 px с расположением контента в 1410 рх.



В ходе работы использовал стандартную 12-колончатую сетку. Элементы располагал по сетке.



Шрифт выбрал Open Sans. На мой взгляд, данный шрифт легко читаемый, просторный. Основной цвет шрифта темно-синий, так как фон предпочел оставить белым, за исключением выделения отдельных блоков.



Ключевые цвета синий и зеленый. Синий - расслабляющий и хороший к восприятию. Зеленый цвет - приятный, является стабильным и сбалансированным.



Чтобы страничка выглядела более оживленной при её использовании пользователем, к отдельным элементам блоков добавил hover. Особое внимание уделил кнопкам, в которых hover позволяет обозначить действие.

В первом заголовке сделал анимацию текста “Фундаментные работы” для придания акцента деятельности компании.



Фотографии подбирал с учетом деятельности компании. В блоке с руководителем разбавил 3D фото.