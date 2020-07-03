Дизайн лендинга Тур-агентства "LaTour"

С нуля, был разработан дизайн лендинга для тур-агентства, специализирующегося на турах в Сан-Франциско.
Задачи проекта:
Разработать современный и интуитивно понятный дизайн, который будет удобный для пользователя, отражать все преимущества компании, описывать как и почему стоит выбрать тур именно в LaTour, чтобы у потенциального клиента не осталось вопросов.
Что было сделано:
Проведен анализ ЦА и составлен портрет посетителя.
Провене анализ конкурентов
Выявлены преимущества компании
Разработан прототип и концепция дизайна
Разработана схема получения тура для клиента
Выявлены преимущества путешествия в Лос-Анджелес
Разработан дизайн-макет и анимации
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Полная работа прикреплена отдельным файлом