Дизайн лендинга Тур-агентства "LaTour"

С нуля, был разработан дизайн лендинга для тур-агентства, специализирующегося на турах в Сан-Франциско.

Задачи проекта:

Разработать современный и интуитивно понятный дизайн, который будет удобный для пользователя, отражать все преимущества компании, описывать как и почему стоит выбрать тур именно в LaTour, чтобы у потенциального клиента не осталось вопросов.

Что было сделано:

Проведен анализ ЦА и составлен портрет посетителя.

Провене анализ конкурентов

Выявлены преимущества компании

Разработан прототип и концепция дизайна

Разработана схема получения тура для клиента

Выявлены преимущества путешествия в Лос-Анджелес

Разработан дизайн-макет и анимации

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Полная работа прикреплена отдельным файлом