Дизайн лендинга юридической консультации
Дизайн сайтов
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2 месяца назад
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Необходимо было подготовить мобильный и простой в использовании лендинг для получения юридической консультации. Нет никаких выписок из нормативной базы, пояснений - все просто и лаконично. Есть проблема - зашел на страничку - выбрал специалиста - связался - "приехала" скорая юридическая помощь)
В ходе работы использовал 12-колончатую сетку. Основной фон темный, фотографии под белой обложкой, чтобы выделялись на общем фоне. Добавил базовые элементы прототипирования и анимации.
Вроде как ПОЛУЧИЛОСЬ!)