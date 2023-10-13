Дизайн лендинга юридической консультации

Необходимо было подготовить мобильный и простой в использовании лендинг для получения юридической консультации. Нет никаких выписок из нормативной базы, пояснений - все просто и лаконично. Есть проблема - зашел на страничку - выбрал специалиста - связался - "приехала" скорая юридическая помощь)

В ходе работы использовал 12-колончатую сетку. Основной фон темный, фотографии под белой обложкой, чтобы выделялись на общем фоне. Добавил базовые элементы прототипирования и анимации.

Вроде как ПОЛУЧИЛОСЬ!)