Дизайн магазина ножей/оружия

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Дизайн для магазина ножей, был разработан для конкурса. На данный момент дизайн выставлен на продажу. Вы можете приобрести данный дизайн за 1000 рублей с доработкой под ваш магазин. Также на основе данного дизайна мы можем разработать полноценный интернет магазин по цене от 4500 рублей.