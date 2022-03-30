Дизайн магазина Other Stories

Добавлена
3 года назад
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Задача: улучшить информационную структуру сайта, сделать информацию более читабельной, правильно расставить акценты и выстроить нужную визуальную иерархию

Этапы:

- бриф(сбор медиаматериалов от клиента, их анализ)

- конкурентный анализ

- прототипирование

- поиск визуальных решений

- детальная проработка макета

- передача всех исходных материалов клиенту

Каждый этап согласуется с клиентом

Используемые инструменты: Figma(авто лэйаут, компоненты), Photoshop

ссылка на дизайн https://www.behance.net/gallery/126087367/Redesign-of-the-online-shop-Other-Stories

Figma