Дизайн магазина Other Stories

Задача: улучшить информационную структуру сайта, сделать информацию более читабельной, правильно расставить акценты и выстроить нужную визуальную иерархию
Этапы:
- бриф(сбор медиаматериалов от клиента, их анализ)
- конкурентный анализ
- прототипирование
- поиск визуальных решений
- детальная проработка макета
- передача всех исходных материалов клиенту
Каждый этап согласуется с клиентом
Используемые инструменты: Figma(авто лэйаут, компоненты), Photoshop
ссылка на дизайн https://www.behance.net/gallery/126087367/Redesign-of-the-online-shop-Other-Stories