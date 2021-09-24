Дизайн многостраничного сайта для бренда косметики

Дизайн многостраничного сайта производителя и дистрибьтора косметики. Опт.

Цель сайта привлечь партнеров, оставить заявку на сотрудничество.

Определено ЦА - предприниматели, бизнесмены.

Так как имеется магазин на Озоне вторая категория, люди покупающие в розницу.

Дизайн в соответствии с фирменным стилем компании, корпоративные цвета и шрифты.

Пожелания - строгий минимализм.

Выполнен прототип в Фигме и представлена структура сайта в Xmind, подобраны референсы и составлен мудборд,

выполнен дизайн в Фигме Десктопа + 5 адаптивов под разные разрешения.