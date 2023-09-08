Дизайн начальной страницы сайта
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Я-сторонник некого минимализма в сайта, не особо люблю создавать что-то странное)))
На мой взгляд сайт получился довольно интересным и спокойным, что делает его довольно хорошим сайтом на фоне остальных!
Так-с...По времени ушло не более суток, не знаю как я так успеваю сделать довольно интересные работы в короткие сроки))