Дизайн начальной страницы сайта

Я-сторонник некого минимализма в сайта, не особо люблю создавать что-то странное)))

На мой взгляд сайт получился довольно интересным и спокойным, что делает его довольно хорошим сайтом на фоне остальных!

Так-с...По времени ушло не более суток, не знаю как я так успеваю сделать довольно интересные работы в короткие сроки))