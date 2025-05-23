Дизайн обложек для хайлайтов Instagram для мастера колориста
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день назад
Создала стильный и единый дизайн обложек для хайлайтов (актуальных сторис) Instagram-аккаунта салона красоты. Визуальные элементы направлены на укрепление бренда и создание привлекательного первого впечатления при посещении профиля.
Были разработаны обложки для следующих разделов:
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Основные особенности дизайна:
Единая цветовая гамма с акцентом на неоново-фиолетовый свет;
Тёмный фон для акцентирования внимания на тексте;
Лаконичные и запоминающиеся композиции;
Чёткая типографика на русском и английском языках (где нужно).
Проект демонстрирует мой подход к построению визуального стиля для социальных сетей, умение адаптироваться под формат Instagram и создавать оформление, которое помогает бизнесу выделиться.