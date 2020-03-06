1) Дизайн онлайн-лектория Lost lectures.Организация занимающееся проведением онлайн лекций о современном искусстве в различных направлениях.(первые 3 фото) Главная задача создание современного, дизайна в стиле минимализм, с возможность быстрой регистрацией на онлайн-лекции.На главном экране сайта были использованы триггеры для упрощенного поиска ключевых функций сайта и привлекающие внимание CTA-элементы.Для удобства пользователей в зоне видимости размещены ссылки на все социальные сети лектория.В следующей секции представлен анонс новых лекций. Ниже расположена афиша лекций представленная в виде зацикленного слайдера.Основным решением для привлечения внимания была разработка стильных и неординарных карточек предложений в фирменном стиле компании.2) Дизайн сайта туристического агенства One world.Главная задача разработкой стильного, современного дизайна сайта по поиску и подбору туров в любые уголки планеты.На первом экране расположена удобная форма подбора туров, яркие CTA-элементы для возможности быстро связаться с менеджером для уточнения вопросов.В следующем блоке представлены популярные туры и возможность ознакомиться с главной информацией по каждому из них, кнопка для связи с менеджером и преимущества туроператора.(фото 4,5,6)После у клиента есть возможность ознакомиться с видео-блогом компании и посмотреть видео о заинтересовавшем его направлении.Удобная форма заявки позволит быстро задать любой вопрос менеджерам организации.Карта для удобного поиска адресов в своем городе и возможности связи с филиалами.Сайт адаптирован под все размеры.На сайте предусмотрены кнопки для заказа звонка, ссылки на социальные сети компании и все контакты для связи.3) Полная разработка сайта для косметолога из Лос-Анджелеса.Ссылка на сайт http://newskinla.com/Основным предназначением сайта была возможность презентации и бронирования косметологических услуг, а также возможность розничной интернет- торговли косметикой. Так же разработаны страницы для ведения блога. Яркие CTA-элементы с легкими эффектами для возможности записаться быстро на прием. (фото 7, 8, 9, 10)4) Дизайн сайта для презентации мобильного приложения Inform.Разработка дизайна для презентации мобильного приложения для контроля состояния здоровья и отслеживания физической активности пользователей.(11,12)5) Дизайн сайта для строительной компании.Разработка дизайна для строительной фирмы. С возможностью ознакомиться с проектами домов, отзывами клиентов о работе компании и удобной формой для сбора лидов.(13,14)