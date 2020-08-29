Дизайн онлайн-магазина

Добавлена
5 лет назад
43 просмотра
Landing page 2 GreenCo upwork.jpg
Landing page GreenCo upwork.jpg
About us GreenCo upwork.jpg
Feedback GreenCo upwork.jpg
Goods GreenCo upwork.jpg

Я начинающий графически дизайнер с годом опыта работы. Специализируюсь на дизайне сайтов и мобильных приложений. Стремлюсь делать свои работы выделяющимися и запоминающимися, аккуратными и привлекательными.Я являюсь частью небольшого didgital-агенства, так что помимо дизайна сайта мы можем предоставить вам верстку и разработку.

К работе отношусь ответственно и внимательно, соблюдая сроки выполнения. Отслеживаю изменения и тенденции в веб-дизайне, чтобы предоставлять свежий и актуальный продукт.

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma и Tilda.

Давайте приступим к работе!

FigmaTilda