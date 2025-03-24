Дизайн платформы для Real Estate

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Платформа для аренды жилья в Бахрейне

Разработала прототип и дизайн платформы для аренды недвижимости в Бахрейне для агентства по недвижимости. Проект направлен на упрощение поиска и бронирования жилья, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Решение

Основной задачей было создать удобную и эстетичную платформу для аренды недвижимости в Бахрейне, которая упростит процесс поиска жилья для арендаторов и публикации объявлений для владельцев.

Для этого я:
1) Разработала понятную навигацию и удобную карточную систему для представления объявлений.

2) Создала продуманную систему фильтров и поиска по ключевым параметрам (цена, район, тип недвижимости).

3) Проработала UX-сценарии, чтобы минимизировать количество действий для поиска и бронирования жилья.

4) Разработала адаптивный дизайн, который обеспечивает комфортное взаимодействие на мобильных устройствах и десктопе.

5) Подобрала современную цветовую палитру и типографику, соответствующую имиджу агентства.

6) Протестировала основные сценарии взаимодействия через интерактивный прототип в Figma.

Результат

Итоговый дизайн платформы получил одобрение агентства и соответствует их бизнес-целям:

1) Улучшена пользовательская навигация за счет логичной структуры интерфейса.

2) Гибкая система поиска и фильтрации позволяет пользователям быстро находить нужные объекты.

3) Дизайн адаптирован для всех устройств, обеспечивая удобство использования.

4) Проект передан разработчикам с продуманной UI-системой и компонентами, что ускоряет процесс реализации.

Платформа сочетает в себе эстетичность и функциональность, делая процесс аренды недвижимости в Бахрейне удобным и интуитивно понятным.