Дизайн портфолио для Евдокимова Евангелина

1. Цель проекта:

Создание стильного и современного веб-сайта для визажиста, который будет привлекать внимание и подчеркивать профессионализм.

2. Основные требования:

- Адаптивный дизайн: Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах (десктопы, планшеты, смартфоны).

- Юзабилити: Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователя.

- Скорость загрузки: Сайт должен загружаться быстро, даже при медленном интернет-соединении.

3. Цветовая палитра:

Основной акцент делается на цвет:

- #9C000C (ярко-красный)