Дизайн портфолио для Евдокимова Евангелина

1. Цель проекта:
Создание стильного и современного веб-сайта для визажиста, который будет привлекать внимание и подчеркивать профессионализм.
2. Основные требования:
- Адаптивный дизайн: Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах (десктопы, планшеты, смартфоны).
- Юзабилити: Интерфейс должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователя.
- Скорость загрузки: Сайт должен загружаться быстро, даже при медленном интернет-соединении.
3. Цветовая палитра:
Основной акцент делается на цвет:
- #9C000C (ярко-красный)